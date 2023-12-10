Отец девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, в результате которой есть раненные и погибшие, был задержан полицией. На суде мужчине были предъявлены сразу два обвинения: небрежное хранение оружия и доведение дочери до самоубийства. Решение об аресте будет приниматься на следующем заседании. Сейчас мужчина находится под стражей – ему не удалось даже побывать на похоронах дочери.

По информации следствия, мужчина сам научил девочку обращаться с оружием. Он увлекался охотой и нередко брал дочку с собой пострелять по бакам. Но о том, что девочка взяла оружие из сейфа, по его словам, он не знал.

Известно, что школьница принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого открыла огонь по своим одноклассникам. В результате стрельбы погибла ученица восьмого класса и сама стрелявшая. Также ранено еще пятеро школьников. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что восьмиклассница спланировала все заранее. Она пронесла ружье в тубусе для бумаг в школу. А так как металлодетекторные рамки не работали, поэтому девочка пронесла оружие без проблем. В связи с этим полиция арестовала также сотрудницу службы школьной охраны.