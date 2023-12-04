Во время установленного между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС перемирия стороны обменялись заключенными и военнопленными. Освобожденный палестинец Нух Бсесо рассказал журналистам о резком ухудшении условий содержания в израильской тюрьме после 7 октября. Об этом в своем материале сообщает газета The Washington Post.

«Как и другие освобожденные в прошлом месяце, он (Бсесо) рассказал о мрачных условиях содержания после 7 октября. Тюремщики отобрали те немногие удобства, которые были разрешены заключенным в переполненных камерах, включая телевизоры, радиоприемники и личные вещи. Воду иногда полностью отключали… из еды иногда был только хлеб, да и то немного», – пишет автор статьи ссылаясь на рассказ Бсесо.

Тюремная служба Израиля полностью отвергает обвинения бывших палестинских заключенных в жестоком обращении с ними. «Все заключенные содержатся под стражей в соответствии с положениями закона. Мы не знаем об описанных вами утверждениях. Тем не менее, заключенные и задержанные имеют право подать жалобу, которая будет полностью рассмотрена официальными властями», – заявил представитель тюремной службы Израиля американскому изданию.