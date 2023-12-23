Конфликт между Россией и Украиной все равно закончится за столом переговоров, однако украинцы должны быть готовыми к тотальной мобилизации в следующем году. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление начальника службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василия Самовара.

«2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», – заявил офицер Вооруженных сил Украины.

По его словам, экономический, финансовый и мобилизационный ресурс Украины и близко не дотягивает до показателей Российской Федерации, поэтому в случае затягивания конфликта победа будет за Москвой. По этой причине он призвал украинское общество морально подготовиться к тотальной мобилизации в следующем году.

Ранее бойцы российского отряда «Варвар», входящего в структуру спецназа «Ахмат», показали кадры обстрела военнослужащими ВС Украины позиций своих сослуживцев фосфорными боеприпасами.