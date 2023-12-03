Немецко-финский предприниматель Ким Дотком, ранее владевший крупнейшим файлообменником Megaupload, напомнил о проблемах Украины после заявления жены Владимира Зеленского о нормальной жизни. Об этом бизнесмен написал на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Супруге Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально? Более 600 тысяч украинских граждан погибло из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс», – написал Дотком.

Ранее жена украинского президента Елена Зеленская заявила в подкасте издания Economist, что не хотела бы переизбрания своего мужа на второй срок. При этом сам Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что он готов к проведению выборов, но «к этому не готово большинство украинцев». Правда украинский лидер не уточнил, как именно он узнал мнение граждан своей страны.