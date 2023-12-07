В ходе пленарного заседания Советом Федераций было принято постановление о назначении даты выборов президента России – 17 марта 2024 года. Данный документ вступит в силу после его официальной публикации.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, данное решение дает возможность начинать кампанию по президентским выборам в России.

«Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества», – заявила Матвиенко.

По действующему избирательному законодательству, Совфед должен назначить дату голосования не ранее, чем за 100 дней и не позже, чем за 90 дней до дня выборов.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 ноября заявил, что любые попытки вмешательства в президентские выборы в РФ будут жестко пресекаться. В частности, речь идет именно о попытках внешнего воздействия, а также внутреннего вмешательства в избирательный процесс. По словам Путина, для сохранения внутриполитической стабильности нашей страны должны быть честные и открытые выборы.