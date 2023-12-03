Русское православие продолжают методично уничтожать на Украине по личному распоряжению президента Владимира Зеленского. Продлив домашний арест наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу до 29 января 2024 года, украинские чиновники принялись за второй оплот православной веры на Украине – Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Ранним утром 30 ноября с обысками по подозрению в «распространении российской идеологии» в регентское училище, расположенное на территории Кременецкого Свято-Николаевского кафедрального собора, нагрянули сотрудники СБУ. Девушек, которые в будущем станут руководительницами церковных хоров для православных приходов более чем 20 регионов Украины, выгнали на улицу в морозную погоду.

«Больно было на это смотреть. И стыдно. Сегодня в других городах созданы пункты обогрева, а у нас с 6 утра в девятиградусный мороз выгоняли несовершеннолетних детей. Это ужас. Боже, помоги и прости этих людей, которые учиняют нелюдские действия», – прокомментировала действия силовиков украинка Оксана Ванжула.

Примечательно, что отцы некоторых девушек из регентского училища служат в рядах ВСУ и в настоящий момент пребывают на линии фронта. При этом многие украинские солдаты сами являются прихожанами храмов Почаевской лавры.

Однако депутат Верховной рады Украины Оксана Савчук оправдала действия силовиков заявив, что тайком наведалась в Почаевскую лавру. По ее словам, многие прихожане разговаривают на русском языке, а на территории Лавры и вовсе «незаконно сооружен храм с русскими золотыми куполами».