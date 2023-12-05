Британский наемник из графства Дарем по имени Кристофер Перриман был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции в октябре текущего года. При этом его родные были уверены, что бывший командир группы снайперов ВС Британии работал инструктором на Украине и не принимал лично участия в боевых действиях. Об этом в интервью BBC рассказала мать убитого наемника.

«Я горжусь им, но также я очень зла на него, потому что он умер. Он не должен был этого делать», – рассказала мать наемника.

37-летний британец по прозвищу Пезз несколько раз отправлялся в зону боевых действий на Украине, где получил несколько ранений. Во время своей третьей поездки на фронт 24 октября британец был ликвидирован предположительно на Херсонском направлении во время попытки форсировать реку Днепр.