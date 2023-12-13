Неизвестные повредили горельеф «Парад победы» на Красной площади российской столицы. Как отметили сотрудники полиции, вандалы сломали голову лошади, на которой изображен маршал Константин Рокоссовский.

По словам правоохранителей, в ночь на 12 ноября на Красной площади на горельефе «Парад победы» возле торгового центра «Охотный ряд» неизвестными была отпилена голова лошади. На данный момент личность злоумышленника не установлена, так как он скрылся с места преступления. Правоохранительными органами по факту вандализма проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Арбат в Москве была возвращена отреставрированная скульптура «Принцесса Турандот». Этот памятник был установлен на Арбате в 1997 году к 75-летнему юбилею постановки одноименного спектакля в театре им. Евгения Вахтангова. За время своего существования «Принцесса Турандот» уже дважды была повреждена вандалами. Но реставраторы справились быстро, восстановив скульптуру в ее прежний вид.