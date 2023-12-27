Работница одного из рынков в Петропавловск-Камчатском демонстративно слушала песни на украинском языке и допускала публичные оскорбительные высказывания в адрес россиян, России и армии на своем рабочем месте. Суд принял решение оштрафовать женщину за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Как было установлено в судебном заседании, 22 октября 2023 года гражданка, находясь на своем рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих российской армии в насилии … в ходе проведения специальной военной операции. В судебном заседании свидетели – работники рынка – показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке», – сообщает пресс-служба.

После рассмотрения судом всех предоставленных доказательств, был вынесен приговор – признать вину гражданки в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.