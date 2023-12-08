Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно выбивают противника с позиций на Артемовском направлении, продвигаясь в направлении Часова Яра широким фронтом. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На северном фланге Артёмовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив ВСУ с десятка опорных пунктов. Бойцы Северного флота, ВДВ и добровольческого корпуса выбили врага из лесополос от Хромово (Артёмовского) до Богдановки, войдя на окраину посёлка. Ивановские десантники и 200-я Арктической бригада Северного флота вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и закрепляются на достигнутых рубежах, ведя контрбатарейную борьбу», – написали авторы поста.

Сообщается, что восточнее и северо-восточнее от населенного пункта Богдановка российские штурмовики продолжают выбивать боевиков ВСУ из опорных пунктов, постепенно продвигаясь в направлении поселка. При этом на южном фланге пехота ВС России смогла закрепиться на господствующей высоте 215,7 над Клещеевкой и продолжает штурмовать главный опорный пункт в самой Клещеевке.