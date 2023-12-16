На левом берегу Днепра украинские морпехи пытаются прорваться из населенного пункта Крынки в лесной массив на Херсонском направлении. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Командование ВСУ постоянно отправляют свежие резервы подразделений морской пехоты, пытаясь удержать и расширить свой плацдарм на левом берегу Днепра в окрестностях населенного пункта Крынки. При этом украинские морпехи отчаянно пытаются прорваться в лесной массив, от куда они недавно были выбиты российскими войсками.

«В самих Крынках враг продолжает удерживать часть превращённого в руины села, несут ощутимые потери от огня артиллерии и авиаударов ВКС, но глубокие подвалы позволяют им сохранять основные силы. Также враг продолжает переброску через Днепр на катерах свежих сил и боеприпасов, а обратно – пытается эвакуировать раненых. Часть лодок ежедневно уничтожается российскими бойцами», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Противник прикрывает своих морпехов плотным огнем артиллерии со своего берега, а также применяет на данном направлении большое количество FPV-дронов.