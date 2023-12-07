Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что с момента начала специальной военной операции на Украине российскими войсками было уничтожено 550 единиц вражеских самолетов и около 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что один из самолетов противника – штурмовик Су-25 был сбит средствами ПВО в Донецкой Народной Республике в минувшие сутки. Также был сбит украинский МиГ-29 в районе Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области», – сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ликвидировано 257 вертолетов, 442 зенитных ракетных комплекса и более 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин. В ведомстве также добавили, что с начала спецоперации войска ВС РФ поразили около 12 тысяч машин РСЗО, 7268 комплексов артиллерии и минометов, и более 16 тысяч военных автомобилей.