Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что практически половина из 18 переданных на нужды ВСУ немецких танков Leopard-2 была выведена из строя в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя», – процитировало издание слова немецкого генерал-майора.

По словам Фройдинга, в части переданной на Украину техники также была произведена непрофессиональная замена запчастей. Поэтому такие боевые машины больше непригодны для ведения боевых действий. Он уточнил, что украинские ремонтные бригады не могут производить ремонт и обслуживание немецкой боевой техники согласно немецкой технике эксплуатации и обслуживания. В связи с этим детали танков Leopard-2 изнашиваются в несколько раз быстрее.

Фройдинг также заявил о бесперспективности проведения ремонтных работ немецких танков в литовском центре технического обслуживания. Он подчеркнул, что в этом случае на доставку техники будет тратиться значительное количество времени, ведь только путь от польско-украинской границы уже составляет 36 часов.