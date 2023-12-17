В очередном эпизоде программы «Мужское/Женское» главной героиней стала многодетная мать из Ярославля Екатерина Орловская. Женщина решила принять участие в телешоу от Первого канала в надежде вернуть в семью свою дочь Варю. Корреспондент портала 76.RU пообщался с Екатериной после воссоединения семьи.

По словам женщины, родной отец девочки забрал малышку в возрасте двух лет и увез в Ивановскую область к своим родителям. Несмотря на решение суда в пользу матери отец ребенка не пускал на территорию дома судебных приставов. По словам правоохранителей, они не могли проникнуть на территорию участка без согласия владельцев. Однако после участия в шоу к делу была подключена прокуратура и Варя смогла вернуться к маме.