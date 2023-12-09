Пограничные страны, входящие в состав Североатлантического альянса, любят рассуждать на тему возможного вторжения на их территорию со стороны Российской Федерации. Недавно в Польше заговорили о начале возможного конфликта НАТО с Россией уже через три года. Обозреватель издания «МК» объяснил в своем материале, почему Польша решила пугать другие страны ЕС.

В начале декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцик Сивера в интервью местному изданию Nasz Dziennik заявил о возможной агрессии со стороны России в отношении НАТО в течение 36 месяцев. Поляки дали свой прогноз в ответ на доклад немецкого аналитического центра DGAP о возможном нападении РФ на страны НАТО в течение 6-10 лет.

«Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий трехлетний период времени для подготовки к конфронтации», – заявил Сивера.

При этом заявления о возможном вторжении Российской Федерации на территорию стран Североатлантического альянса нужны силовым ведомствам Польши в первую очередь для запугивания местного населения и расчета на выделение более щедрого финансирования со стороны США.