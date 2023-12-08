Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что пострадавшие во время стрельбы в брянской гимназии школьники были перевезены в Москву. Отмечается, что дети перенесли перелет удовлетворительно.

«Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно», – сообщили в ведомстве.

Во время полета пострадавших школьников сопровождала сводная медицинская бригада детской клинической больницы Минздрава России и Центра санавиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

Другие пострадавшие в результате стрельбы ученики находятся в местных медучреждениях. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Напомним, 7 декабря в брянской гимназии №5 Бежицкого района восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье и устроила стрельбу. Девочка осуществила пять выстрелов. В результате происшествия пятеро человек получили ранения, а двое погибли. Среди погибших и сама стрелявшая. Причины, побудившие девочку к таким действиям достоверно неизвестны. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.