Российскими силами за неделю было отражено три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении. Потери противника в живой силе составляют более 675 бойцов. Данную информации сообщило Министерство обороны России.

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой народной республики», – сообщается в сводке министерства.

Согласно информации оборонного ведомства, потери с украинской стороны на , Южнодонецком направлении составили примерно 675 военнослужащих. Также российскими бойцами было уничтожено 15 орудий полевой артиллерии, 4 единицы боевых бронированных машины, 2 танка и 19 военных автомобилей.

На других направлениях в зоне спецоперации противник понес потери в количестве 470 военнослужащих. Также было уничтожено 3 танка 10 военных автомобилей, несколько боевых машин пехоты, 2 единицы САУ «Акация», артиллерийскую систему М777 американского производства и 3 единицы САУ «Гвоздика».