Украинские боевики применяют против гражданского населения в зоне боевых действий противопехотные мины «Лепесток», от которых уже пострадало более 140 мирных граждан, включая 10 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

«Тысячи противопехотных мин используются и использовались украинскими военными подразделениями. От запрещенных мин ПФМ-1 “Леспесток” уже пострадали более 140 человек, в том числе 10 детей», – заявил дипломат в ходе брифинга.

По словам Мирошника, киевский режим демонстрирует полное игнорирование своих обязанностей в соответствии с Оттавской конвенцией, запрещающей накопление и применение противопехотных мин типа «Лепесток». После подписания данной конвенции Киеву были выделены деньги из фонда Европейского союза на утилизацию данных видов вооружения. Однако на сегодняшний день киевский режим применяет данный тип мин на территориях, которые примыкают к линии боевого соприкосновения.