Шесть граждан Непала принимали участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции и погибли на фронте. Непальское правительство просит Россию передать ей тела погибших граждан и выплатить компенсации их семьям. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МИД Непала.

В соответствии с законами Непала, гражданам запрещается принимать участие в конфликтах за пределами своей страны в составе вооруженных сил других государств, кроме Индии и Великобритании, поскольку с ними Катманду подписал соглашение о военном сотрудничестве.

Как следует из заявления непальского МИД, в настоящий момент правительство страны ведет переговоры с Украиной по дипломатическим каналам связи о передаче ей одного гражданина Непала, попавшего в плен в зоне боевых действий и принимавшего участия в конфликте на стороне Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее газета The Kathmandu Post опубликовала материал со ссылкой на заявление премьер-министра Непала Пушпы Камал Дахала о том, что правительство страны располагает данными о службе непальцев в рядах, как украинской, так и российской армий.