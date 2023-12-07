Директор департамента Европы министерства иностранных дел Китая Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай — ЕС заявил, что президент России Владимир Путин принимает решения, связанные с Украиной, только исходя из национальных интересов. По его словам, европейские политики регулярно призывают КНР провести переговоры с российским лидером о выводе войск с территории Украины. Но Ван Лутун подчеркнул, что россияне являются «независимой нацией», а президент Путин принимает решения по украинскому вопросу, руководствуясь национальными интересами своей страны.

«Иногда европейские политики говорят нам, что мы должны говорить с Россией, говорить с президентом Путиным об отводе войск. Но это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», – заявил Лутун.

Напомним, что Европейский союз собирается обратиться к Пекину с требованием оказать влияние на Москву с целью завершения боевых действий на Украине.