Власти украинской столицы обещают выплачивать всем мобилизованным в ряды вооруженных сил Украины единоразовую помощь в размере 30 тысяч гривен (примерно 74 тысячи рублей). Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Киевский совет, на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о предоставлении материального поощрения для жителей Киева, которые будут мобилизованы в ряды вооруженных сил Украины с декабря текущего года. Город нашел средства для выплаты по 30 тысяч гривен каждому новобранцу», – написал Кличко.

С подобной инициативой уже выступили власти Одессы. При этом украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Ранее министр финансов Украины сообщил, что для обеспечения своевременных выплат военнослужащим украинской армии используется около трети всех бюджетных средств страны. При этом на фоне огромных потерь личного состава в рядах ВСУ после провального контрнаступления украинская армия остро нуждается в новобранцах.