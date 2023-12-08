На фоне непрекращающихся в США дебатах о целесообразности выделения Украине очередного пакета финансовой и военной помощи заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил шансы Киева получить деньги от Вашингтона.

«Деньги Администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – написал Медведев в своем Телеграм-канале.

По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена использует проверенный временем прием для шантажа Конгресса с целью получить от законодателей одобрение на выделение денежных средств – «Дайте денег нашему парню, а не то придётся начать войну с русскими».

Медведев подчеркнул, что ни один из предыдущих президентов США не запрашивал такие колоссальные средства для «второстепенного государства, находящегося в стадии распада». При этом никогда прежде в мировой истории, начиная с Карибского кризиса, «реальная угроза прямого столкновения России с НАТО и переходом в третью мировую» не стояла настолько остро.