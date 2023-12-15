Ситуация на левобережье Днепра в Херсонской области в районе Крынок долгое время вызывает сильную тревогу. Это вопрос активно обсуждается в Сети, многие считают данную ситуацию опасной, ведь ВСУ смогли окопаться на данной территории.

Но президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о реальной ситуации, происходящей в Крынках. Как выяснилось, российская армия осуществляет продуманную операцию по уничтожению наиболее боеспособных бригад ВСУ. Он подчеркнул, что данная операция была специально спланирована российским Генштабом. А президент порекомендовал Генштабу «не спешить выдавливать» противника с левобережья Днепра, а планомерно уничтожать как можно больше элитных штурмовых отрядов морской пехоты ВСУ.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал свое мнение по поводу ситуации в Крынках. Он уверен, что ситуация, сложившаяся на данном участке фронта была специально спланирована. По словам эксперта, противник был заманен в «огневой мешок».