Внезапно скончавшийся российский танцор и шоумен Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», скончался в 29 лет, предположительно, от сердечного приступа. Церемония прощания с артистом прошла 22 декабря в Москве. Попрощаться с «Пухляшом» пришли такие известные артисты, как Стас Костюшкин, NILETTO, Елена Борщева, Нелли Ермолаева, рэпер ST и многие другие.

Похороны Дмитрия Красилова прошли его в родном городе Заринске, Алтайском крае. Во время траурной церемонии матери Дмитрия стало плохо, она едва не потеряла сознание. «Дима уснул», – произнесла родительница артиста, когда его гроб опускали в могилу.

Артист получил широкую известность после участия в клипе музыкального коллектива Little Big на композицию Uno. Именно после этого клипа он получил прозвище «Пухляш». Также артист был участником шоу «Танцы».

Дмитрий Красилов скончался 18декабря в своей квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти является сердечная недостаточность или эндокринопатия. Точные данные будут известны после получения результатов медицинской экспертизы.