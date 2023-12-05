Украинские военнослужащие пытаются ввести в заблуждение различными способами разведчиков ВС России, использующих для наблюдений за позициями противника на Купянском направлении тепловизионные приборы. Об этом в своем Телеграм-канале написал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, украинские инженерные подразделения ведут активные работы по маскировке опорных пунктов ВСУ на участке фронта в лесу Попов. Украинские военные маскируют свои позиции при помощи теплоизолирующих материалов, а также создают ложные позиции с отопительными приборами, которые время от времени протапливают для привлечение внимания.