Украинская певица Светлана Лобода, которая долгий период проживала и работала в России, но теперь имеет запрет на въезд сроком на 50 лет, дала интервью для британского телеканала ВВС. Лобода высказала свое мнение относительно покинувшей РФ Аллы Пугачевой.

По словам украинской певицы, Пугачева никогда открыто не говорила о специальной военной операции, так как ее позицию вполне выразил ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ). Лобода также подчеркнула, что о позиции Пугачевой можно судить исходя из того, что артистка покинула территории РФ после начала специальной военной операции.

Напомним, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и совместными детьми переехали из России в Израиль в 2022 году. Однако после обострения палестино-израильского конфликта в октября 2023 года звездное семейство решило перебраться на Кипр. Как стало известно, у Пугачевой в Лимасоле есть шикарные апартаменты на первой линии от моря.