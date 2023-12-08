Российские пилоты, входящие в состав авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи», раскрыли некоторые подробности сопровождения президентского борта истребителями Су-35С во время международного визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом летчики написали в своем Телеграм-канале.

«Полет проходил над нейтральными водами Каспийского моря, Ираном и Персидским заливом. Первая точка назначения – Абу-Даби, ОАЭ. Затем Эр-Рияд, Саудовская Аравия. И благополучное возвращение на территорию Российской Федерации. Протяженность маршрута в этой задаче составляла 8 тысяч километров», – написали авторы Телеграм-канала «Русские витязи».

По словам российских летчиков, над территорией Ирана российскую группу сопровождали пилоты иранских ВВС на самолетах F-4, затем их сменили военные пилоты ВВС ОАЭ на «Миражах», когда российская группа пролетала над Персидским заливом.