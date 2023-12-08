Пассажирский лайнер авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за внезапного возгорания двигателей во время взлета. Соответствующее видео, снятое очевидцами, было опубликовано авторами Телеграм-канала Mash Siberia.

«Только начался разгон, люди услышали взрывы, следом увидели пламя на турбинах. По ощущениям, упала мощность, но воздушное судно взлетело. Спустя несколько минут капитан сказал, что принято решение о посадке – сотрудники аэропорта Толмачёво с земли увидели огонь и сообщили пилотам. Пока Boeing 737 садился, у него сгорели тормоза, пришлось отбуксировать», – написали авторы поста.

На опубликованных кадрах можно увидеть, вспышки яркого пламени и столп искр, которые периодически вырываются из двигателя самолета. Самолет с 176 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Новосибирска в 06:21 по местному времени и должен был следовать в Москву. Однако уже в 07:04 воздушное судно совершило экстренную посадку в Толмачево.

Всех пассажиров отправят в Москву другим рейсом, который вылетит из Новосибирска в 14:40 по местному времени. В настоящий момент самолет авиакомпании S7, на котором произошло возгорание двигателей, отстранен от эксплуатации. Представители транспортной прокуратуры начали проверку.