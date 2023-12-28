Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего интервью заявил о секретной встрече западного руководства с лидерами государств «глобального Юга», состоявшейся 10 дней назад. Главный вопрос обсуждения – «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам министра, еще в июне был создан так называемый копенгагенский формат переговоров по данному вопросу. Лавров подчеркнул, что с того времени уже состоялось несколько подобных встреч при участии стран «Большой семерки», БРИКС и ряда развивающихся государств. Но Россию, являющуюся членом БРИКС, на данные встречи не приглашали.

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», – рассказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ уточнил, что Москве стало известно об этой встрече от близких союзников. Но где именно она была проведена, он не стал уточнять.