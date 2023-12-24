Президент Российской Федерации Владимир Путин одержит тактическую победу уже в 2024 году, если ситуация с поддержкой Украины не изменится в ближайшее время. Об этом в своем материале пишет обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель.

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками», – написал автор статьи.

По словам журналиста, в следующем году российскому президенту будет играть на руку неспокойная международная обстановка.

Напомним, что бывший глава главного штаба ВВС Франции, генерал Жань-Поль Паламеро в эфире французского телеканала заявил, что Киев должен быть готовым к «ужасной» зиме. По его словам, в лучшем случае ВС Украины могут рассчитывать на удержание текущих позиций на поле боя. При этом данное развитие ситуации будет считаться успехом для Киева.