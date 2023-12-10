Одежда главной героини сериала «Секс в большом городе» до сих пор вызывает восхищение у многих. Поклонники сериала считают луки Кэрри Брэдшоу поистине стильными и модными, и до сих пор пытаются их повторить. Эксперты заявляют, что многие наряды, в которых появилась Сара-Джессика Паркер в сериале, являются поистине культовыми.

Один из самых узнаваемых нарядов Кэрри был выставлен на аукцион Julien’s. Знаменитую белую юбку-пачку оценили в 12 тысяч долларов. Торги состоятся 11 января 2024 года. Также на аукционе будут выставлены известные наряды Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и принцессы Дианы.

Примечательно, что самый узнаваемый наряд героини Сары-Джессики Паркер – трехъярусная белая юбка из тюля была приобретена костюмером сериала «Секс в большом городе» всего за 5 долларов. В этой юбке главная героиня появляется на заставке сериала. В свое время, этот образ копировало немало знаменитостей. Теперь же поклонники шоу могут приобрести культовую вещь на аукционе.