Министерство обороны РФ сообщило об очередной атаке ВСУ на Крым. На этот раз противник нанес удар по порту в Феодосии. По итогу повреждения были нанесены десантному кораблю «Новочеркасск».

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль “Новочеркасск”», — говорится в сообщении Минобороны.

ВВС Украины был нанесен удар по порту города Феодосии в районе 4 часов утра. В результате ракетного попадания по российскому судну начался пожар. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, огонь был быстро устранили, а территория порта была оцеплена.

Во время атаки погиб мирный житель, еще четверо людей получило ранения. Шесть зданий были повреждены. Также было эвакуированы несколько человек в пункты временного размещения. Другие жильцы повреждены домов решили от эвакуации отказаться и самостоятельно разместились у близких и родственников.