Погружной патрульный корабль «Страж», разработанный Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», заинтересовал командование ВМФ России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» Рубин Игорь Вильнит.

«Это одна из очень интересных единиц, она, безусловно, должна занять свою нишу – конечно, интерес со стороны ВМФ есть», – заявил гендиректор ЦКБ МТ.

Напомним, что перспективный проект патрульного корабля «Страж» был представлен еще в 2021 году. Основным преимуществом новой разработки перед классическими патрульными кораблями является сочетание в себе возможностей субмарины и надводного корабля.

Изначально проект погружного корабля разрабатывался для поставок за границу под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry) в двух версиях. Первая – длиной 70 метров и водоизмещением 1000 тон, рассчитанная на 42 члена экипажа без штатного вооружения.

Вторая версия представляла собой корабль длиной 72 метра с водоизмещением 1300 тонн с измененными обводами корпуса для снижения радиолокационной заметности. Данная версия имеет следующее штатное вооружение: малокалиберная автоматическая пушка, четыре торпедных аппарата и две пусковые установки для управляемых ракет.