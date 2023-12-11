Директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов выразил свое мнение по поводу планов Великобритании и Норвегии сформировать «морскую коалицию». Эксперт считает, что объединение Лондона и Осло на море призвано помочь Киеву увеличить собственный морской боевой потенциал. Для этого в состав ВМС Украины войдут два минно-поисковых корабля класса Sandon.

«Чтобы как-то морально поддержать Зеленского, подобного рода заявления и делают как в Лондоне, так и в Осло. Поэтому Зеленский пытается использовать эту поддержку европейских стран для того, чтобы показать, что у него всё благополучно, и он поражения не терпит», – заявил Кнутов.

Однако эксперт уверен, что передача Британией Украине минных тральщиков не сможет привести к серьезным изменениям в ходе боевых действий, а только лишь еще больше затянет военный конфликт.

Также Кнутов напомнил, что еще весной 2023 году Британия, Нидерланды и Дания совместно планировали создать «самолетную коалицию», однако этот проект не был еще реализован. Киев до сих пор не получил обещанные ранее истребители F-16.