Известный российский певец Филипп Киркоров в подкасте популярного блогера Эльдара Джахарова, опубликованного на его YouTube-канале, рассказал о своих детях. По словам знаменитости, из-за своей известной фамилии его дети нередко сталкиваются с хейтом. В частности, Мартин и Алла-Виктория сталкиваются с недоброжелателями в школе по этом поводу.

«Фамилия моим детям пока только мешает. У нас непростая ситуация — дети же растут без мамы», – рассказал артист.

Также Филиппу Киркорову очень неприятно, что родители одноклассников его детей нередко обсуждают его персону дома. По итогу дети Киркорова после школы могут прийти и начать спрашивать о странных вещах.

«Иногда мои приходят с какими-то: “Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?” », – улыбаясь рассказал Киркоров.

Несмотря на все проблемы, возникающие при воспитании, Киркоров стремится не обращать внимание на всякого рода «глупости». Хотя, по словам певца, это дается не всегда легко, ведь у 12-летних подростков сейчас непростой переходной период.