Украинские власти могут разрешить осуществлять мобилизацию категории граждан, имеющих инвалидность третьей группы. Данное положение к законопроекту о военной службе граждан было внесено кабмином в Верховную раду.

По сообщению украинских СМИ, если данный законопроект будет принят, то на фронт могут забрать людей, у которых отсутствует один из органов. Например, это могут быть люди с одним глазом, одним легким, одной почкой, без одной кисти руки, без одной стопы.

Кроме того, к третьей группы инвалидности на Украине относятся люди с такими заболеваниями, как паралич кисти, культя верхней конечности, бедра или голени, отсутствие пальцев, укорочение ноги на семь сантиметров или более, отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря, кастрация у мужчин, карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин и другие.

В части законопроекта, что касается категорий граждан, не подлежащих призыву – граждане первой и второй групп инвалидности. Но в действующей редакции закона о мобилизации, в которую планируются внесение изменений, вообще нет упоминаний о группах инвалидности.