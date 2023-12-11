Околонулевая температура, сильный ветер и волны метровой высоты – примерно в таких условиях киевский режим с маниакальным упорством заставляет солдат ВСУ форсировать ледяные воды реки Днепр, чтобы удержать плацдарм в районе Крынок. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

В начале осени командование ВСУ попыталось прорвать оборону российских сил на левом берегу Днепра, закрепившись на крохотном пятачке в районе населенного пункта Крынки. Однако обещанного украинскому обществу прорыва до границы с Крымом не получилось. При этом ежедневно для удержания плацдарма киевский режим отправляет свои элитные подразделения морских пехотинцев на левый берег, где их круглосуточно уничтожает российская артиллерия и авиация.

По словам одного из украинских военнослужащих, которому повезло вернуться с плацдарма живым, рассказал в интервью журналисту BBC о том, что в действительности происходит на так называемом плацдарме ВСУ. По его словам, там творится «настоящий ад».