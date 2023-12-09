Композиция Кати Лель «Мой мармеладный» получила вторую жизнь. Песня стала хитом на Западе. Многие иностранные знаменитости постят короткие ролики в соцсетях с «Джагой-джагой» Кати Лель. На днях разместила свой вариант исполнения этого хита старшая дочь голливудской актрисы Милы Йовович – Эвер Андерсон.

Исполнительница хита Катя Лель высказалась о новом ролике Эвер.

«Красотка! Респект ей! Порадовала!», – заявила певица.

Стоит отметить, что 16-летняя Эвер Андерсон владеет тремя языками: английским, французским и русским. Мила Йовович в одном из своих интервью рассказывала, что специально нанимала для дочери русскую няню. Также девочка училась в русской школе в США. Мила даже шутила, что Эвер по-русски лучше пишет и говорит, чем она.

Напомним, Эвер Андерсон сняла видеоролик со своим танцем под песню Кати Лель «Мой мармеладный». Видеозапись 16-летняя дочь знаменитости разместила в соцсети. Поклонники юной Эвер Андерсон восхитились образом девушки. Многие подчеркнули, что Эвер практически копия своей матери.