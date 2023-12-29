Кандидат на пост американского президента Никки Хейли заявила, что помилование Дональда Трампа в интересах Соединенных Штатов. По ее словам, большинство республиканцев не желает, чтобы 45-й президент США был заключен в тюрьму. Она подчеркнула, что помилование экс-главы Белого дома входит в интересы страны.

Видеозапись с выступлением Хейли была выпущена в эфире телевизионного американского канала NBC. По словам политического деятеля, если даже Дональда Трампа признают виновным, то она бы все равно помиловала бы его. Хейли подчеркнула, что лидер страны должен думать в первую очередь об интересах своей державы.

Никки Хейли считает, что заключение 80-летнего политика в тюрьму может привести к внутреннему разделу США. Именно поэтому помилование Трампа в интересах государства.

Напомним, Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Однако экс-глава США отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что данное расследование является политическим преследованием.