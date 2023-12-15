Военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин во время беседы с журналистами рассказал о недостатках командных кадров в ВСУ. Из-за сложившейся ситуации украинское командование отправляет на передовую курсантов из военных учебных заведений, еще не завершивших свое обучение.

По словам военного аналитика, молодые офицеры, назначенные на ответственные посты, за неимением боевого опыта не справляются со своими обязанностями, что негативно отражается на боеспособности армии. Без должной подготовки молодые украинские офицеры массово гибли на фронте. По словам Шурыгина, офицеры должны быть профессионалами в любой армии мира.

В качестве примера можно привести погибшего под Авдеевкой курсанта 4-го курса Львовской академии сухопутных войск ВСУ имени Сагайдачного. Но на Украине есть учебные военные заведения не только во Львове, но и в Киеве, Харькове и Одессе. Поэтому Шурыгин уверен, что вскоре и там появятся некрологи о погибших курсантах.