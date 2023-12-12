Необходимость использовать привычные смартфоны для получения доступа к Сети, обмену файлами, оплате услуг или товаров, а также управлению системой «умный дом» может полностью исчезнуть уже через 15-20 лет. На смену «умным» гаджетам придет новая технология – «интернет тел». К такому выводу пришла группа ученых из американского Purdue University.

«Сейчас нашими воротами в интернет является маленькое устройство в наших руках. Мы все время смотрим в эту коробочку, ходим с опущенными головами и тратим на это существенную часть нашего времени. … Вместо этого мы можем сделать так, что смартфоны можно будет разобрать на части, которые будут расположены в разных местах нашего тела. Только эти части будут настолько миниатюрны, что их нельзя будет увидеть невооруженным глазом», – заявил доцент американского вуза Шрейяс Сен.

В Purdue University была разработана система Wi-R, которая создает внутри тела сигнал, с помощью которого можно подключаться к смартфонам, компьютерам, инсулиновым помпам и другим сетевым устройствам. Данная технология позволит обмениваться файлами между людьми при помощи обычного касания.

Еще одно открытие американских ученых представляет собой специальной мозговой имплант, который работая в совокупности с системой Wi-R в разы повышает ее функционал. Данная технология в будущем позволит полностью отказаться от смартфонов, поскольку позволяет обмениваться данными с другим человеком буквально «силой мысли».