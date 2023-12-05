Западные средства массовой информации и политические деятели начали подготовку общественного мнения к неизбежному поражению Киева на поле боя. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания InfoBRICS Лукас Леройс.

«Их задача – объяснить, что эту войну невозможно выиграть, что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку. Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой “чрезвычайной ситуации”», – пишет автор статьи.

По его словам, последнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных плохих новостях с Украины является частью подготовки общественного мнения к неминуемой катастрофе Киева. Несмотря на многомиллиардную военную помощь ВС Украины не смогли совладать с мощью российской армии.