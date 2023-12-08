В четверг 7 декабря в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния поступило обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, согласно которому ему было предъявлено подозрение о неуплате налогов по девяти новым пунктам.

«Обвиняемый причастен к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год. Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни… Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов», – говорится в обвинительном заключении.

Как следует из материала Fox News, сын действующего президента США Хантер Байден может угодить за решетку на срок до 17 лет, в случае если обвинения в неуплате налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций будут доказаны.