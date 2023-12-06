Российские зенитчики перехватили в небе над Азовским морем и Северным Крымом 41 беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Телеграм-канала губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши воины сбили комплексами ПВО и перехватили средствами РЭБ 41 вражеский БПЛА Азовским морем и Северным Крымом. Именно разрывы зенитных ракет слышали сегодня ночью жители Генического округа Херсонской области. Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам. Агрессивные планы врага жёстко пресечены», – заявил херсонский губернатор.

Напомним, что в конце октября украинские боевики пытались нанести массированный ракетный удар по территории Крыма и Приазовью. ВСУ выпустили от 10 до 15 ракет. При этом противовоздушная оборона ВС России успешно отразила атаку украинской армии.