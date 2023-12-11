Власти Республики Крым давно занимаются подготовкой к национализации элитной гостиницы украинской певицы Софии Ротару. Крымской антитеррористической комиссией ведется сбор доказательств о спонсировании Вооруженных сил Украины Софией Ротару.

Отель «Вилла София», расположенный на центральной набережной в Ялте, певица приобрела еще в 1996 году. Площадь особняка составляет 437, 7 кв. метров. Ротару купила это здание у городского совета за 1300 гривен с целью создания музыкальной школы для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи. Однако свое слово артистка не сдержала и открыла элитную гостиницу.

Незаконную приватизацию здания пытался оспорить Владимир Шуба, являющийся прокурором Крыма в тот период. Он заявлял, что выкупленное Ротару здание представляет собой архитектурный памятник. Оно занесено в реестр национального культурного наследия, не подлежащего разгосударствлению и приватизации. Однако попытки его оказались безуспешными.

В случае, если отель, принадлежащий украинской певице, будет национализирован, его могут продать на торгах. «Вилла София» расположена в особняке 19 века на набережной Ленина неподалеку от Черного моря.