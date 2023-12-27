Новейшая российская дистанционно управляемая боевая машина пехоты пройдет испытания в зоне проведения специальной военной операции в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации. Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М», – заявил глава «Ростеха».

Комплекс дистанционного управления для БМП-3 с боевым модулем «Синица» был разработан компанией ВНИИ «Сигнал», входящей в холдинг «Высокоточные комплексы». Боевая машина может действовать на поле боя без экипажа, а для ее дистанционного управления достаточно использовать обычный планшет.

При этом после установки комплекса дистанционного управления бронетехникой сохраняется возможность использования машины экипажем в случае такой необходимости.