Подразделения вооруженных сил Украины готовятся к новому контрнаступлению на фронте. Об этом в интервью американской газете The Wall Street Journal рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Единственным результатом будет то, что Россия отряхнется от потерь и проблем, с которыми она столкнулась на Украине, и предпримет новое нападение. Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций», – заявил украинский министр иностранных дел.

По его мнению, любая остановка активных боевых действий позволит российской армии провести перегруппировку, накопить достаточно сил и средств для нового широкомасштабного нападения.

Напомним, что 8 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неготовности Кремля идти на мирные переговоры для урегулирования украинского конфликта на условиях Киева. По мнению аналитика Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, командование ВСУ не могут подготовить долгосрочный план ведения боевых действий на фоне неопределенности выделения военной помощи Вашингтоном.