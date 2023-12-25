Известный юморист Гарик Мартиросян стал гостем шоу Павла Воли. После этого звезда Comedy Club рассказал о недостатках проекта «Шоу Воли».

Сначала Мартиросян сделал акцент на внешнем виде своего коллеги Павла Воли. Ведущий был одет в черный пиджак с жилеткой, брюки и туфли. Но юморист посчитал такой образ неподходящим для этого шоу.

Кроме того, комик спросил у Павла Воли, почему в его передаче отсутствует вступительная музыка. В качестве примера он привел программу «Русское лото». Поэтому Гарик привел пример подходящей, по его мнению, музыки в армянском стиле. Это вызвало бурные овации у зрителей.

Также Мартиросян сделал замечание Павлу Воле в отношении его манеры общения с гостями передачи. Он отметил, что ведущему не очень интересны его гости.

«Понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Чтобы не мешать людям засыпать. Включил в фоновом режиме», — заявил Гарик Мартиросян.

Стоит отметить, что все замечания Гарика в адрес передачи Павла Воли являются шуточными. Конечно же, юморист подстегивал своего коллегу не всерьез, а чтобы выпуск программы с получился максимально запоминающимся.