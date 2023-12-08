В Донецке сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление УФСБ РФ по ДНР.

«Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам», – заявил представитель силового ведомства.

На опубликованных УФСБ РФ по ДНР в Сети кадрах можно увидеть, как представители Следственного Комитета и сотрудники ФСБ РФ задержали генерального директора концерна «Железные дороги Донбасса» в его рабочем кабинете.

Напомним, что трансграничный концерн был создан решением правительства Российской Федерации в мае 2023 года, объединив железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии».