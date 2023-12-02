В зоне спецоперации ударили первые морозы и выпал снег. Украинская и российская стороны ведут активную подготовку к предстоящей зимней кампании. После неудачного контрнаступления ВСУ занимаются укреплением своей обороны. Российская армия продолжает освобождать участки в ДНР, занятые украинскими боевиками. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости.

В конце ноября спикер воздушных сил ВСУ заявил Юрий Игнат, что ВС РФ имеют в своем распоряжении 900 ракетных боеприпасов, не считая дронов-камикадзе. По его словам, этими ракетами российские силы ударят по украинской энергетической инфраструктуре.

В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами, ВС РФ начали активно наносить удары по украинским энергетическим объектам. За несколько недель было выпущено сотни ракет. К концу ноября практически вся энергосистема Украины была выведена из строя.

Как отмечает автор материала, зимняя кампания предстоит достаточно сложная, ведь проводить в зимний период крупные наступательные операции достаточно сложно.